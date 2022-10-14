الجونة تحتفل بمرور 150 عاما على العرض العالمي الأول لأوبرا عايدة

محمد عامر: حرصنا على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لنجاح العرض

استضافت مدينة الجونة، بمحافظة البحر الأحمر، العرض الفني العالمي "أوبرا عايدة"، للاحتفال بمرور 150 عاماً على عرضها لأول مرة، وتم إقامة العرض وسط أجواء احتفالية مبهرة شهدها مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة برعاية وتنظيم محافظة البحر الأحمر، وبالشراكة مع شركتي IEvents و RMC.

استخدم العرض الأوبرالي أحدث وسائط الصوت والضوء المعتمدة على أفضل التقنيات التكنولوجية، مما ساهم في إضفاء الأجواء الأسطورية على القصة الدرامية والملحمة الغنائية العالمية التي تم عرضها على أكبر وأشهر مسارح العالم.

وقد شهد العرض الفني الكبير حضور كل من وزير الخارجية سامح شكري ومحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي ونخبة من الإعلاميين.

أوبرا عايدة قدمت لأول مرة عام 1871 على مسرح دار الأوبرا القديمة، وعرضت في أوروبا لأول مرة على مسرح لاسكالا في إيطاليا في فبراير 1872. وقام بتأليفها عالم المصريات الفرنسي أوغست ماريين، والتي يسرد فيها قصة تاريخية خيالية تربط علاقة حب بين قائد الجيش المصري "راداميس" مع أميرة حبشية "عايدة" بقصة لطيفة أتقنها نجوم الأوبرا العالمية وقدموها للجمهور في أجواء أسطورية بمدينة الجونة.

من جانبه أعرب محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، عن سعادته باستضافة مدينة الجونة لهذا العرض الفني العالمي، وقال: "حرصنا على استضافة الاحتفال بعرض أوبرا عايدة على أرض مصرية والتي انطلق منها للعالم منذ 150 عامًا، لنؤكد ان مصر هي أصل الحضارة وأحد أهم منابع الثقافة والفنون في العالم، بالإضافة إلى توفير كافة الإمكانيات اللازمة لنجاح هذه الاحتفالية الكبرى، خاصة وأننا نؤمن بأهمية تنوع الفعاليات لتنشيط السياحة واستقطاب فئات وأنماط مختلفة من السائحين ويأتي في إطار استراتيجيتنا لجعل مدينة الجونة منارة للفنون والثقافة والرياضة".