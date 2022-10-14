هل تثقل أعباء الزواج الرجال العرب أكثر من النساء؟

عن مصاريف التجهيز للزواج، يقول محمد"الزواج حسب التقاليد في رام الله يكلف حوالي 200 ألف شيكل (ما يعادل 60 ألف دولار أمريكي) من ذهب وإيجار البيت، دون أن نحسب بناء بيت بسيط والحفلة والذهب والولائم للعائلتين قبلها وغيرها فهذا يكلف حوالي 600 ألف شيكل (قرابة 175 ألف دولار أمريكي) ".

أما دعاء فتشرح عن تجربتها الخاصة: "طلبنا فتاة لشاب من عائلتنا، وطلبوا منا 150 غرام ذهب، والـ 100 غرام ذهب تكلف 30 ألف دينار أردني (ما يفوق 40 ألف دولار). لكن البعض يطلب ضعف الكمية." وتضيف: "فستان العروس لوحده يكلف ما بين 3 إلى 10 آلاف دينار أردني ( 4-14 ألف دولار) ليكون من نوعية جيدة".

الأولويات

وتختلف أولويات كل عائلة، فالبعض يمكن أن يعفي العريس من الذهب كما قال محمد عن والده عندما أعفى خطيب ابنته من هذا العبء.

أو الاستغناء عن الفنانين في الحفلات أو شراء ثياب "جهاز العروس"، لأن الثياب يمكن شراؤها مع الوقت دون استعجال عند الحاجة وحسب كل موسم كما قالت دعاء التي أثنت على وجود نظام الأقساط للأدوات الكهربائية والأثاث وغيره مما يسهل الوضع على الأزواج الجدد.

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