كشف عبد الظاهر السقا مدير النشاط الرياضي بنادي فيوتشر، حقيقة الأخبار المتداولة عن رحيل مهاجم الفريق أحمد رفعت إلى الدوري الإماراتي، بسبب خلافه مع زميله محمود جنش حارس المرمى.

وكان رفعت وجنش قد تشاجرا في مباراة الذهاب من الدور التمهيدي الأول لبطولة الكونفدرالية والتي جمعت فيوتشر مع بول الأوغندي، مما ترتب عليه إصدار عقوبات ضد اللاعبين من جانب إدارة النادي.

وقال السقا في تصريحات لقناة «أون تايم سبورتس»: "كل ما يُثار بشأن رحيل رفعت عن فيوتشر بسبب خلافاته مع أحد زملائه بالفريق غير صحيح تمامًا، وخروج اللاعب ليس قرارا تأديبيًا."

وأضاف: "مجلس الإدارة قرر رحيل رفعت على سبيل الإعارة، بعد وصول عرض مالي جيد جدا له، كما أن نادي الوحدة أحد أكبر الأندية في الدوري الإماراتي."

وواصل السقا: "الإدارة رأت أن رحيل رفعت سيكون في مصلحة النادي، والعرض كان مغريًا ولا يمكن رفضه."

وأتم: "حاولنا التعاقد مع ثنائي النادي الأهلي زياد طارق ومحمد محمود، ولكن اختلاف وجهات النظر بين الناديين أدى إلى فشل انضمامهما."