مورجان ستانلي: تراجع أسعار ساعات رولكس المستعملة بسبب كثرة المعروض

أعلنت مؤسسة مورجان ستانلي الأمريكية للخدمات المالية والمصرفية أن الساعات الشهيرة المستعملة مثل رولكس وباتيك فيليب وأوديمار بيجيه سوف تشهد تراجعا في أسعارها بسبب كثرة المعروض في الأسواق.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه منذ ارتفاع الأسعار خلال عام 2021 والربع الأول من العام الجاري، تراجعت أسعار معظم أنواع الساعات الشهيرة مثل رولكس بنسبة 21% منذ بلوغ الأسعار ذروتها في نيسان/أبريل الماضي، بحسب مؤشر "ووتش شارتس" لقياس أسعار الساعات الشهيرة.

كما تراجعت أسعار أنواع ساعات أخرى شهيرة مثل باتيك فيليب بنسبة 19% في المتوسط، وأوديمار بيجيه بنسبة 15% منذ الوصول إلى ذروتها.

ونقلت بلومبرج عن محللين في مؤسسة مورجان ستانلي مثل إدوارد أوبين قولهم إن الأسعار سوف تظل على الأرجح منخفضة بسبب الزيادة "الدرامية" في حجم المعروض.

وذكرت مورجان ستانلي: "لاحظنا زيادة ملموسة في حجم المعروض في سوق الساعات المستعملة خلال العام الجاري حتى تاريخه، ويرجع السبب في ذلك إلى أن تجار الساعات المستعملة والمستثمرين الأفراد في الساعات يطروحون المخزون المتوافر لديهم في الأسواق".

وأضافت المؤسسة أنه "بالنظر إلى الكم الحالي المعروض من الساعات والأوضاع السيئة للاقتصاد الكلي، فإننا نتوقع أن تنكمش أسعار الساعات المستعملة بشكل أكبر، ربع سنوي تلو الآخر".