حبس شخصين بتهمة استغلال الأطفال فى التسول بالجيزة 4 أيام

أمرت النيابة الكلية بالجيزة حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما باستغلال الأطفال فى التسول بالجيزة.



وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه، وأمرت النيابة بإيداع الأطفال المجنى عليهم أحد دور الرعاية الاجتماعية.



واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم استغلال الأحداث، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم استغلال الأحداث.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بنطاق محافظتى "الجيزة – المنوفية") باستغلال الأطفال الأحداث والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم والتنمر عليهم مُتخذين من إحدى المناطق بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبصحبتهما 2 من المجنى عليهم .. بسؤالهما أقرا بما جاء بالتحريات بمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامى وأيدا ما جاء بأقوال المجنى عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة التحقيقات.