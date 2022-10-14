قائد القوات الجوية الأسبق: نفذنا 6500 طلعة جوية خلال حرب أكتوبر

قال الفريق مجدي جلال شعراوي، قائد القوات الجوية الأسبق، إن حرب الاستنزاف كان بمثابة مرحلة تدريب مهمة للقوات الجوية.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد «سر نجاح الضربة الجوية الأولى وحرب أكتوبر بصفة عامة تتمثل في العلم والإيمان، وتم دراسة جميع التفاصيل الخاصة بالحرب»، مؤكدا أن القوات الجوية لم تخسر طائرة واحدة خلال حرب الاستنزاف.

وأوضح أنه نفذ مهام استطلاع قبل حرب أكتوبر، ومن بعد 6 أكتوبر تلقى مهام متابعة تحركات العدو، ومنذ 14 أكتوبر تحولت مهمتنا إلى مهمة قتالية.

وأشار إلى أن عدد الطلعات الجوية التي نفذت خلال حرب أكتوبر وصلت إلى 6 آلاف و500 طلعة، ثلثيها في منطقة الثغرة، معلقا: «لم ينام عسكري إسرائيلي داخل الثغرة ليلا أو نهارا حتى تم إيقاف إطلاق النار يوم 28 أكتوبر».

وتابع: «خلال معارك أكتوبر أحد زملائنا الطيارين تعرض لنفاد الوقود، ولم يعد أمامه حل، فقرر قبل استشهاده أن يهبط بطائرته لضرب طائرة إسرائيلية».