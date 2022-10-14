التحريات في العثور على جثة شاب داخل شقته بالهرم: الوفاة طبيعية

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في واقعة العثور علي جثة شاب متوفي داخل شقته بمنطقة الهرم، إلى أن الوفاة طبيعية، وأن المتوفي كان يعاني من مرض عضوي، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد انبعاث رائحة كريهة داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.



وتبين العثور على جثة شاب متوفي ومقيم بمفرده وبعمل التحريات تبين أن المتوفي يعاني من مرض عضوي، وأن الوفاة طبيعية ولا شبهة جنائية في الواقعة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.