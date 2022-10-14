الشرطة النرويجية تحتجز مواطنا روسيا بحوزته مقاطع فيديو مصورة بواسطة مسيرتين

احتجزت الشرطة النرويجية مواطنا روسيا في أقصى شمال البلاد، وبحوزته "كمية كبيرة" من مقاطع الفيديو التي تم تصويرها بواسطة طائرتين مسيرتين.

وذكرت شبكة "إن.أر.كيه" الإذاعية الحكومية أن الشرطة احتجزت المواطن الروسي /51 عاما/ عندما وجدت في أمتعته طائرتين مسيرتين، بينما كان يحاول مغادرة البلاد. وأضافت الشبكة أن السلطات النرويجية طلبت من القضاء تمديد فترة احتجازه إلى أسبوعين لحين الاطلاع على مقاطع الفيديو.

وأشارت "إن أر.كيه" إلى أن النرويج أصدرت ضوابط جديدة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا تحظر على المواطنين والشركات الروسية استخدام طائرات مسيرة في البلاد.

ورفعت النرويج درجة التأهب منذ الشهر الماضي بعد رصد أنشطة لطائرات مسيرة "بشكل مرتفع غير معتاد" قرب منشآت للنفط والغاز في الجرف القاري النرويجي، وفي ظل الشبهات التي تحوم حول تعرض شبكة أنابيب نورد ستريم للغاز الطبيعي لأعمال تخريبية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأكد المسؤولون النرويجيون مرارا أنه لا توجد تهديدات مباشرة تستهدف صناعة النفط والغاز في البلاد.