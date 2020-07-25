 الداخلية: أمن المنافذ يضبط 54 قضية متنوعة خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الداخلية: أمن المنافذ يضبط 54 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 14 أكتوبر 2022 - 12:43 م | آخر تحديث: الجمعة 14 أكتوبر 2022 - 12:43 م

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، في 54 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.

وأسفرت الجهود - التي استهدفت إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، لمواجهة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم التهريب - عن ضبط 7 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية و44 قضية في مجال الأمن العام وقضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد وقضية واحدة في مجال مكافحة تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

كما أسفرت الجهود في مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ 260 حكما قضائيا متنوعا وضبط 1724 مخالفة مرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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