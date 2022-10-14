تقرير: تواصل الاحتجاجات المناوئة للحكومة في إيران

ذكر تقرير إخباري أن احتجاجات مناوئة للحكومة الإيرانية أندلعت في عدة مدن يوم الخميس، وذلك استمرارا للمظاهرات الغاضبة بسبب وفاة الفتاة مهسا أميني لدى احتجازها لدى مركز للشرطة بسبب عدم التزامها بالزي الإسلامي.

وذكر موقع إيران انترناشونال الإخباري الذي أورد التقرير أن مجموعة "شباب أحياء طهران" طالبوا جميع شباب وأهالي أحياء العاصمة وفي جميع أنحاء إيران بالتجمع يوم السبت من الساعة 12 ظهرا وترديد هتاف "الموت للديكتاتور."

وشارك في الاحتجاجات التي دخلت اسبوعها الرابع عمال مصفاة عبادان ذات الأهمية الرمزية الكبيرة في إيران ، وفي مشروع بوشهر للبتروكيماويات في جنوب غرب وجنوب إيران على الترتيب .

وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية المعارضة، التي تتخذ من أوسلو مقرا لها، مؤخرا إن 185 شخصا على الأقل قتلوا حتى الآن على أيدي قوات الأمن، من بينهم 19 طفلا.

من جهته، أعلن التليفزيون الإيراني عن وفاة 41شخصا من بينهم أفراد من قوات الأمن ، خلال الأحتجاجات واعتقال أكثر من 700آخرين.