في الصين، التي تشتهر بحدائق الحيوانات الموجودة على أرضها -على رأسهم حديقة حيوانات بكين، التي تعد إحدى معالم السياحة في الصين وواحدة من أقدم الحدائق فيها حيث يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1906- يجلب صغار الحيوانات المولودة الزوار والسائحين من جميع أنحاء البلاد وخارجها.

وقد نشرت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، ألبوم صور للاحتفال بـ100 حيوان صغير مولود، على رأسهم الحيوانات الصغار المولودة في حديقة الحيوانات القطبية التي تقع في وسط مدينة هاربين على نهر سونجهوا في الجهة المقابلة لجزيرة الشمس، بشمال شرقي الصين.

وظهر في الصور قرد يبلغ من العمر ستة أشهر مع والدته في حديقة حيوان هاربين الشمالية الشرقية للغابات في مقاطعة هيلونج جيانج.

وظهرت مجموعة من صغار الحيوانات بداية الخريف الذهبي لأول مرة في حديقة حيوان غابة هاربين الشمالية الشرقية، وتحديدا داخل متنزه هاربين القطبي، المتنزه الأول من نوعه في الصين الذي يتيح رؤية كافة عروض الحيوانات القطبية في مكان واحد.

هذا العام، وُلد ما يقرب من 100 من أنواع مختلفة من الحيوانات في حديقة الحيوان، بما في ذلك القرود والزرافات والذئاب والرافعات ذات التاج الأحمر والنمور السيبيرية.

ووفقا للصحيفة الصينية، فقد جلبت الجيوانات الصغيرة جميعًا مظهرًا جديدًا إلى حديقة الحيوان وجذبوا العديد من الزوار خلال عطلة العيد الوطني التي استمرت سبعة أيام.