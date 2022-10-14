ــ الكتاب يهدف لتسليط الضوء على أعمال الفنانات المميزات فى مواجهة الهيمنة الذكورية الغربية على عالم الفن



صدر حديثًا للمؤرخة الفنية الإنجليزية، كاتى هيسل، كتاب جديد بعنوان «تاريخ الفن بلا رجال» سلطت الضوء من خلاله على الأعمال الفنية للفنانات فقط عبر التاريخ ومن بين جميع الجنسيات والطوائف وذلك لشعورها بوجود تهميش مقنن للمرأة فى عالم الفن كما وصفته.

وعبر صفحات الكتاب، ذكرت الكاتبة عدة مواقف تكشف عن تهميش المرأة فى عالم الفن، ومنها: أن الأكاديمية الملكية للفنون لم تستضف أبدًا معرضًا منفردًا لامرأة فى مساحتها الرئيسية، وبرغم من تأسس المعرض الوطنى عام 1824 إلا أنه لم يقم أول معرض فردى كبير لفنانة امرأة، وهى آرتيميسيا جينتيليشى، سوى فى العام 2020.

كما لم يتطرق المؤرخ النمساوى، إرنست جومبريتش، فى كتابه الشهير «قصة الفن» لذكر أى فنانات وذلك بدءًا من الطبعة الأولى لكتابه التى صدرت عام 1950 وحتى الطبعة السادسة عشرة، وأيضًا حينما دخلت المنسقة الفنية ومؤرخة الفن، كاتى هيسل، أحد المعارض الفنية عام 2015 أدركت أن آلاف الأعمال الفنية المتراصة أمامها تم صنعها بأيدى رجال فقط.

وأشادت مراجعة نقدية حديثة تم نشرها بصحيفة الجارديان عن الكتاب، الصادر عن دار «دبليو. دبليو نورتون آند كومبانى»، واصفة إياه بـ «التصحيح الإيجابى» فى مسار الفن والذى يجب أن يصبح نصًا مؤسسًا فى تاريخ فن المرأة، وذلك بسبب تغطية الكاتبة لتاريخ الفنانات بدءًا من عام 1500 وحتى أولئك المولودات فى التسعينيات من القرن الماضى، كما تمكنت من جلب شخصيات عمرها قرون إلى الحياة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المواهب الناشئة والسرد التفصيلى للحركات الفنية؛ من الدادائية إلى الفن المناهض للعنصرية فى حقبة الحقوق المدنية.

وبصرف النظر عن بعض الملاحظات التمهيدية، ذكرت المراجعة أن الكتاب الجديد ثرى بالتفاصيل الفنية، حتى إن القراء المخضرمين فنيًا ومؤرخى الفن والمتنقلون بين المعارض سيكتشفون أسماء جديدة لأول مرة، مثل بلوتيلا نيلى، التى دخلت ديرًا للراهبات فى فلورنسا فى سن الرابعة عشرة فى عام 1538، وأنشأت ورشة عمل نسائية بالكامل هناك، وكانت تتمتع بسمعة ممتازة وكانت واحدة من أربع نساء فقط ذكر مؤرخ فن عصر النهضة، جورجيو فاسارى، اسمهن فى كتابه «حيوات الفنانين».

كما نقلت الكاتبة تفاصيل الحروب المتعددة والأزمات الاجتماعية والحركات السياسية التى أثرت على عالم الفن عبر العصور، وحاولت تبسيط نتائج أبحاثها من أجل أن تلائم القارىء العادى بأسلوب فريد بدون التغاضى عن أى من الأهمية التاريخية للأحداث.

كما علّقت الكاتبة على مجموعة الفنانة البولندية تامارا دى ليمبيكا الحسية المتموجة المكونة من أربعة أجساد عراة والتى رسمتها عام 1925، كما تحدثت عن أبرز سمات عصر «الباروكية»؛ وهى أسلوب فنى ظهر بشكل أساسى فى أوروبا الغربية فى القرن الـ ١٧، حيث ذكرت الدراما العالية فى التصوير وتأثيرات الإضاءة المذهلة و الأشكال شبه التكعيبية القوية من عظام الخد والعيون الفضية.

ومن المعاصرات، ذكرت «هيسيل» لوحات النجمة الأمريكية المعاصرة، جولى ميهريتو، مشيدة بتمكنها من الخطوط والأشكال الشاملة الجريئة المتشابكة.

وقامت «هيسيل» بترتيب أسماء الفنانات عبر كتابها من الأسماء الأقل شهرة للأكثر شهرة ؛ فذكرت على سبيل المثال الفنانة الأمريكية، سيندى شيرمان، التى اشتهرت برسمها الصور الذاتية، والمصممة والمصورة الفوتوغرافية الألمانية، جيرترود أرندت، التى ولدت عام1903 وأجبرت على الخروج من دورة الهندسة المعمارية فى «باوهاوس» بسبب عداء أقرانها من الذكور ومن ثمّ اتجهت للتصوير الفوتوغرافى.

كما احتوى الكتاب على جميع التطورات الفنية المهمة، بما فى ذلك التصوير الفوتوغرافى والتركيب والانغماس وفن الأداء وفن النسيج والعدسات والأعمال الفنية والنصية والوسائط التى قدمتها أيقونات فى عالم الفن؛ على غرار: الفنانة التصويرية الأمريكية، باربرا كروجر، و مجموعة «فتيات الغوريلا» وهى مجموعة مجهولة الهوية من النسويات والفنانات المكرسات لمكافحة التمييز على أساس الجنس والعنصرية فى عالم الفن تشكلت فى مدينة نيويورك عام 1985، وفنانة الحداثة الأمريكية، جينى هولتزر، وغيرهن.

ومن بين الفنانات المعاصرات التى أشادت «هيسيل» بأعمالهن كانت الفنانة البريطانية السمراء، جادى فادوجوتيمى، المولودة عام 1993، والتى تمتلئ لوحاتها بالألوان المبهجة والحيوية حتى لتبدو ثلاثية الأبعاد، مع طبقات من الألوان التى تتسرب من القماش لتأسر روح المتفرج وتحلق به لأبعاد فوق مستوى الطلاء وضربات الفرشاة.

وأيضًا الفنانة البريطانية الشابة، فلورا يوكنوفيتش، التى تسخر من أعمال القرن الثامن عشر، وتتميز بالجرأة الشديدة فى رسوماتها التى تتسم تارة بالكرتونية وتارة بالعنف وتارة بالمرح، وشبهت الكاتبة مجمل أعمالها فى تنوعها بـ «الطعام متعدد الأصناف والمذاقات».

كما لم تغفل الكاتبة عن ذكر الفنانات الناجحات صاحبات البشرة السمراء أو الملونة؛ على غرار: زانيلى موهلى وشاهزيا سيكندر ووانجيشى موتو و يايوى كوساما والإيرانية شيرين نشأت ــ مشيرة للنجاحات التى حققوها فى لندن أو باريس أو نيويورك متحديات بذلك الهيمنة الذكورية الغربية على عالم الفن.