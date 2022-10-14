تطلق الوحدة المحلية لمدينة دهب بجنوب سيناء حملات نظافة يومية، لشواطئ المدينة ومنطقة البلوهول، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وفي إطار الاستعداد لانطلاق مؤتمر المناخ.

قال اللواء عبد الله الديب، رئيس مدينة دهب، إنه يجري شن حملات يومية لتنظيف شواطئ المدينة بوجه عام ومنطقة البلوهول بشكل خاص، لكونها من أهم مواقع الغوص بجنوب سيناء، ويقصدها السائحين من مختلف جنسيات العالم، ولطبيعة منطقة البلوهول الخلابة يحرص كافة السائحين المترددين على المنتجعات السياحية بجنوب سيناء على زيارتها للاستمتاع بتجارب غطس فريدة من نوعها.

وأكد رئيس المدينة في تصريح لـ"الشروق" اليوم الجمعة، أنه يجري يوميًا رفع المخلفات، وجمع القمامة التي يتركها زوار المنطقة على الشواطئ، بالتوازي مع شن حملات توعية بضرورة الحفاظ على نظافة الشواطئ ومياه البحر لحماية الطبيعة البحرية الفريدة والتنوع البيولوجي للموارد الطبيعية التي تتمتع بها المدينة، وكيفية الحفاظ عليها كمورد اقتصادي قومي يستفيد منه المجتمع المحلي وشركات السياحة.

وأشار إلى أنه حملات نظافة قاع البحر تجري بالتنسيق مع مراكز الغوص المختلفة، والتأكيد علي دور هذه المراكز بضرورة تخصيص جزء من البرنامج السياحي بالتوعية بإضرار البلاستيك المهدد للتنوع البيولوجي سواء بحريًا أو بريًا.

جدير بالذكر أن منطقة "البلوهول" تقع على ساحل البحر الأحمر على بعد بضعة كيلومترات من المدينة، وهي عبارة عن بحيرة يبلغ عمق المياه بها نحو 130 مترًا. وتودي إليها فتحة ضحلة على عمق 6 أمتار وتعرف هذه الفتحة باسم "السرج" وتفتح على البحر مباشرة، وتعد من أهم مناطق الغوص بالمدينة، وتتوافر بالمنطقة الأسماك النادرة والشعاب المرجانية المتنوعة.