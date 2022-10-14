مصدر بالأهلي: عقد الإسباني ديفيز مع فريق اليد عامين ونصف

أكد مصدر بالنادي الأهلي أنه أتم الاتفاق مع الإسباني ديفيد ديفيز مدرب منتخب مصر السابق لكرة اليد وأندية فاردار المقدوني وفيزبرم المجري لقيادة فريق كرة اليد رجال لمدة عامين ونصف بداية من الموسم الحالي.

وأكد المصدر أن المدرب وقع على عقود تدريبه الأهلي بصحبة مساعده فينيو لوسرت الذي عمل أيضا معه في منتخب مصر ، على أن يصلا يوم السبت لقيادة الفريق.

وتابع المصدر أن ديفيز سوف يشاهد فريق اليد خلال مشاركته ببطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" التي تقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر الجاري على أن يقود الفريق بعد البطولة مباشرة حيث يقود الفريق فنيا في البطولة أحمد سالم ومحمد إبراهيم مساعدا الإسباني دانيال جوردو المدير الفني السابق .

ويأتي التعاقد مع «ديفيز» صاحب السيرة الذاتية القوية والإنجازات العديدة مع الأندية والمنتخبات التي تولى تدريبها؛ خاصة أنه أحد الأسماء الكبيرة في كرة اليد، وذلك في ضوء الجهود التي يقوم بها مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب للتعاقد مع أفضل الأسماء للمنافسة بقوة على حصد البطولات.