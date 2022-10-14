 مهاجم أودينيزي السابق ينتقل إلى الهلال المطروحي بالدرجة الثانية - بوابة الشروق
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مهاجم أودينيزي السابق ينتقل إلى الهلال المطروحي بالدرجة الثانية

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 14 أكتوبر 2022 - 3:12 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 أكتوبر 2022 - 3:13 ص

أعلن نادي الهلال المطروحي، الذي ينشط في دوري القسم الثاني، تعاقده مع المغربي نبيل الجعايدي مهاجم نادي أودينيزي الإيطالي السابق، ضمن تدعيمات الفريق استعداداً للموسم الرياضي الجديد.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»: "أنهينا صفقه من العيار الثقيل في الثواني الاخيرة قبل غلق القيد، نبيل الجعايدي مهاجم المنتخب المغربي ولاعب فريق أودينيزي الإيطالي، في الهلال بالموسم الجديد."

وفي سياق متصل، حقق فريق هلال الضبعة فوزًا ثمينًا على نظيره جمهورية شبين بهدفين لهدف، والتي أقيمت مساء يوم الخميس، في أولى مبارياته بدوري القسم الثاني في مجموعة بحري. 


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