ريتنر تتوقع مستقبلا مشرقا لتنس السيدات الألماني

قالت مدربة التنس الألمانية بربارا ريتنر إنها تتوقع مستقبلا مشرقا لتنس السيدات الألماني بتواجد لاعبتين مثل جولي نيمير وتاتيانا ماريا.

وقالت ريتنر في تصريحات لمجلة "تنس" إن الجيل الذهبي الأخير أصبح فعليا من الماضي، مع اعتزال جوليا جورجيس وأندريا بيتكوفيتش، اللتين كانتا ضمن المصنفات العشر الأوليات على العالم سابقا، وكذلك مع حمل أنجليك كيربر المصنفة الأولى على العالم سابقا والمتوجة بثلاثة ألقاب في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى.

لكن ريتنر قالت :"لدينا الكثير من الإمكانات" حيث سلطت الأضواء نحو المخضرمة ماريا /35 عاما/ التي وصلت إلى الدور قبل النهائي ببطولة ويمبلدون، وكذلك إلى نيمير /23 عاما/ التي وصلت إلى دور الثمانية ببطولة ويمبلدون ودور الستة عشر ببطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز).

وأثنت ريتنر على ماريا لكونها ظهرت بأفضل مستوياتها في وقت متأخر من مسيرتها، وأضافت أن نيمير نجحت في سد الفجوة "بطريقة رائعة" وأثبتت أنها لاعبة من الطراز الأول.

لكنها أشارت إلى أن نيمير لا يمكنها تحمل كل الأمال والتوقعات وحدها لأن "هذا سيشكل ضغطا وتوترا كبيرا عليها."