السلطات البلغارية تصادر أكثر من 350 كيلوجراما من الكيتامين

صادر مسؤولو مكافحة المخدرات البلغاريون ما إجماليه 352 كيلوجراما من الكيتامين كان موزعا على 12 حاوية متجهة من الهند إلى صوفيا عبر ألمانيا، حسبما ذكر عملاء لدى سلطات مكافحة المخدرات اليوم الجمعة.



ونقلت قناة "بي تي في" التلفزيونية عن رئيس الوكالة البلغارية لمكافحة تهريب المخدرات إنه من غير المحتمل أن يكون المسؤولون في بلغاريا صادروا مثل هذه الكمية من الكيتامين خلال العقد الماضي.



ويتم استخدام الكيتامين بشكل تقليدي كمهدئ للخيول وازدادت شعبيته كمخدر ترفيهي يستخدم في الحفلات أو لأغراض جنسية. وتزداد شعبيته أيضا كعلاج مشروع للآلام لما له من تأثير نفسي.



وتم اكتشاف الشحنة في 21 سبتمبر، لكن لم يتم الإعلان عنها إلا اليوم الجمعة.



وتردد أن الشحنة كانت لصالح شركة صناعات دوائية يملكها شخص غير بلغاري في صوفيا. ورغم ذلك لم يتم إصدار تصاريح للاستيراد أو التصدير أو النقل للمخدر.