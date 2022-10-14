بوتين: لا داع لشن هجمات ضخمة جديدة على أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إنه لا داعي لشن هجمات ضخمة جديدة على أوكرانيا وإن روسيا لا تتطلع إلى تدمير جارتها.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي في نهاية قمة في قازاخستان إن استدعاءه لقوات الاحتياط الروسية سينتهي في غضون أسبوعين وإنه لا خطط لديه لأي تعبئة أخرى، وفقا لوكالة رويترز.

كما كرر موقف الكرملين من أن روسيا مستعدة لعقد محادثات، على الرغم من أنه قال إنها ستتطلب وساطة دولية إذا كانت أوكرانيا عازمة على المشاركة.

وتلمح تعليقات بوتين إلى تخفيف طفيف في لهجته مع قرب الحرب على إنهاء شهرها الثامن وتقدم القوات الأوكرانية أمام تراجع الجيش الروسي على مدى الأسابيع الماضية.

ولكن بوتين، الذي قال إنه سيكون مستعدا لاستخدام أسلحة نووية للدفاع عن "وحدة الأراضي" الروسية، حذر أيضا من "كارثة عالمية" إن اشتبكت قوات حلف شمال الأطلسي اشتباكا مباشرا مع روسيا.