خبير: قانون الإعلام التركي الجديد قد يجبر تويتر وغيرها على مغادرة البلاد

حذر خبير في القانون السيبراني من أن قانون الإعلام التركي المثير للجدل –الذي يجرم انتشار ما تعتبره الحكومة أنباء كاذبة ويفرض غرامات كبيرة على مقدمي الشبكات الاجتماعية- قد يجبر الشركات مثل تويتر على الخروج من البلاد.



وقال يمان أكدينيز، الأكاديمي بجامعة بيلجي بإسطنبول، إن القانون يفرض شروطا صارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك مشاركة بيانات بروتوكول الإنترنت واللوغاريتمات الممنهجة مع السلطات.



وقال أكدينيز لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) "هذه ليست أنواع إنفاذ القانون التي تذعن لها تويتر وغيره بسهولة.. وبالتالي شركات عملاقة عالمية مثل تويتر قد يضطرون في النهاية للخروج من تركيا".



ويزيد القانون الجديد الذي وافق عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم وحلفاؤه القوميون المتشددون أمس الخميس، الضغط على خدمات مثل تويتر وفيسبوك وواتس آب.



كان البرلمان التركي قد مرر قانونا إعلاميا ينص على السجن لما يصل إلى ثلاث سنوات لنشر "معلومات مضللة"، رغم الاحتجاجات بأنه سوف يضر بحرية التعبير.



ودافع حزب العدالة والتنمية عن القانون قائلا إن المعلومات المضللة أصبحت "تهديدا جادا" للوصول إلى المعلومات "الصحيحة".



ولفت المنتقدون إلى أن القانون يمكن أن يصبح إحدى أشد آليات الرقابة الذاتية في تاريخ تركيا، وبصفة خاصة قبل الانتخابات المقبلة في 2023 .



كانت المعارضة والنشطاء الحقوقيون قد دعوا إلى إسقاط مشروع القانون، قائلين إن التعريف غير الواضح للأخبار الكاذبة سوف يسهل على الحكومة قمع المعارضة وإسكاتها.