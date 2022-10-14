عجز الموازنة في هونج كونج قد يصل إلى ثلاثة أمثال تقديرات سابقة

أشار خبراء اقتصاد إلى أن هونج كونج قد تسجل عجزا في ماليا العام الجاري يبلغ ثلاثة أمثال التقديرات الحكومية، حيث تضررت الميزانية في المدينة بشدة بسبب الاضطراب الاقتصادي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقد يصل العجز في السنة المالية 2022-2023 إلى 159 مليار دولارهونج كونج (3ر20 مليار أمريكي) أو 5% من الناتج الإجمالي المحلي، وفقا لاستطلاع أجرته وكالة بلومبرج وشمل 12 اقتصاديا.

ويبلغ هذا قرابة ثلاثة أمثال العجز الذي توقعته الحكومة في الأساس للعام، بقيمة 3ر56 مليار دولار هونج كونج، ويزيد على توقعات وزير المالية بول تشان المنقحة التي توقع فيها وصول الفجوة إلى أكثر من 100 مليار دولار هونج كونج الشهر الماضي.

ورغم أن هونج كونج لديها أموال تكفي لتغطية العجز، إلا أن احتياطها النقدي ينخفض سريعا، مما يضع الإنفاق الحكومي في دائرة الخطر ويزيد من فرصة المزيد من الاقتراض أو زيادة الضرائب لسد الفجوة المالية.