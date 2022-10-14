بوتين: لا أرى ضرورة لإجراء مفاوضات مع بايدن

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أن بلاده اليوم مهتمة أكثر بالتعاون مع دول آسيا الوسطى.



وقال بوتين، خلال مؤتمره الصحفي بعد قمة "رابطة الدول المستقلة في كازاخستان، إن هناك الكثير من التهديدات ليس فقط في القارة الأوروبية لكن في آسيا أيضا، مشيرا إلى أن موسكو مهتمة للغاية ببلدان وسط آسيا التي ليس لديها منفذ إلى المحيط والبحار.



وأضاف بوتين أن خطا من خطوط "نورد ستريم2" يعمل ولا يوجد قرار بشأن إطلاقه ومن غير المرجح أن يتم ذلك ولكن هذا ليس من عملنا، وفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية.



وتابع بوتين: لا أرى ضرورة لإجراء مفاوضات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مضيفاً: موضوع رحلتي إلى مجموعة العشرين لم يتم تأكيده.



وذكر بوتين أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعب دورًا مهمًا في حل قضايا تبادل العسكريين مع أوكرانيا.



وقال إن بمجرد انسحاب القوات العسكرية الروسية من كييف فقدت الأخيرة رغبتها في التفاوض.



ومضى بوتين قائلاً: إذا اتضح أن الممرات الإنسانية تستخدم لإعداد هجمات إرهابية، فإن هذا سوف يثير تساؤلات حول صفقة الحبوب.