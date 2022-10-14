غلق 14 ورشة و11 محلا تجاريا بالمحلة الكبرى لمخالفة مواعيد الإغلاق

نفذت الوحدات المحلية لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية حملات مرور عبر لجانها التي تم تشكيلها للتفتيش على المحال التجارية للتأكد من مدى التزامها بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء والخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية مما أسفر عن غلق 14 ورشة و 11 محلا تجاريا.

وأكد وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش.. وتطبيق قرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء، حيث تم تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية تحت إشراف نواب رئيس المدينة من أجل الالتزام بتطبيق الاجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام.