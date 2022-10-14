الحكومة البريطانية: جيريمي هانت يتولى حقيبة وزارة الخزانة خلفا لكوارتنج

أكدت الحكومة البريطانية، تعيين جيريمي هانت وزيرا للخزانة خلفا لكواسي كوارتنج، الذي تم إقالته من المنصب الذي شغله لمدة 38 يوما فقط.



وأوضحت الحكومة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم /الجمعة/ - أنه تم أيضا تعيين إد أرجار في منصب سكرتير أول بوزارة الخزانة، ليحل محل كريس فيلب الذي تم نقله إلى مكتب مجلس الوزراء.



وأشارت الإذاعة إلى أن هانت شغل منصب وزير الخارجية في 2019، كما تولى حقيبتي الصحة والثقافة تحت قيادة رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون.



يأتي ذلك بعدما أعلن كوارتنج في وقت سابق اليوم إقالته من منصبه وسط تقارير تفيد بأن الحكومة تخطط لإدخال تعديل على الموازنة المصغرة المثيرة للجدل، فيما وجهت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس الشكر لكوارتنج على الجهود التي بذلها خلال فترة توليه المنصب.



وتولى كوارتنج حقيبة الخزانة في 9 سبتمبر الماضي عقب انتخاب رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس رئيسة للوزراء خلفا لبوريس جونسون الذي قدم استقالته.