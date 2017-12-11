باحثون بريطانيون يطورون جهازا جديدا للكشف المبكر عن أمراض اللثة

عكف باحثون فى جامعة "برمنجهام" فى بريطانيا على تطوير اختبار سريع للكشف المبكر عن أمراض اللثة ، متوقعين أن تلعب التكنولوجيا - مسبارًا للإستخدام في أماكن الرعاية مثل جراحات الأسنان أو الصيدليات - دورًا محوريًا في الكشف المبكر عن أمراض القلب أو الرئة والسكر من النوع 2 والتهاب المفاصل الروماتويدي .

وتنجم أمراض اللثة عن عدوى بها وهى السبب الرئيسى لفقدان الأسنان .

وتعد أمراض اللثة الأكثر شيوعا مع التقدم فى العمر ، وسيصاب نحو 50% من البالغين من العمر 60 عاما بأمراض اللثة فى شكل خفيف على الأقل .. ومع ذلك ، فإن أمراض اللثة غير المعالجة لها أيضا تأثيرات واسعة النطاق وخطيرة على باقى ، حيث ترتبط بإستجابة إلتهابية تؤثر على مسار المرض فى حالات أخرى .. فى مرضى السكر النوم الثانى ، يزيد خطر الإصابة بفضل القلب ، وفى أمراض القلب .. فى مرضى السكر النوع الثانى ، يزيد خطر الإصابة بفشل القلب ، وفى أمراض القلب والأوعية الدموية يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو قصور القلب ، ويزيد إلتهاب

المفاصل الروماتويدي من شدة المرض وإنتفاخ الرئة (المعروف أيضًا بإسم مرض الإنسداد الرئوي المزمن أو مرض الانسداد الرئوي المزمن ) ، فهو يزيد من خطر حدوث تغييرات متدرجة لا رجعة فيها في شدة المرض .. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات ، فإن الاكتشاف المبكر لأمراض اللثة وعلاجها يمثل أولوية.

عادة ما يتم التعرف على أمراض اللثة في كرسي طبيب الأسنان ، عندما يبحث أخصائيو صحة الأسنان أو أطباء الأسنان عن مؤشرات مثل حركة الأسنان أو الحساسية أو نزيف اللثة أو التورم.. لذلك ، إبتكر البروفيسور " تيم ألبريشت" من كلية الكيمياء بالجامعة والدكتورة " ميليسا جرانت" من كلية طب الأسنان تقنية جديدة يمكن أن توفر تقييمًا سريعًا ودقيقًا لكل من وجود مرض اللثة ومدى انتشاره من عينة من اللعاب يمكن تناولها في أي مكان للرعاية الصحية .. تتكون طريقتهم من مسبار متخصص وكاشف يوفر قياسًا كميًا للعلامات الحيوية التي تشير إلى وجود أمراض اللثة وشدتها. تم تحديد لوحة العلامات الحيوية والتحقق من صحتها من قبل فريق من الباحثين في مجموعة أبحاث أمراض اللثة بالجامعة ونشرت في وقت سابق من هذا العام في مجلة طب اللثة السريرية .

وقال البروفيسور" ألبريشت" إنهم "يعتقدون أن الجهاز الذي نصممه سيكون أول " مسبار أسنان " يمكنه تحديد أمراض اللثة بهذه الطريقة .. وسوف يكتشف إلتهاب دواعم السن بسرعة وسهولة في مجموعة متنوعة من أماكن الرعاية الصحية ، مما يفتح فرصًا للمراقبة والتدخل المبكر في المرضى الذين يعانون من أمراض مرضية مشتركة ، والذين سيستفيدون أكثر من العلاج السريع لالتهاب دواعم السن".

ويقول الباحثون أن " القدرة على إكتشاف المؤشرات الحيوية للأمراض وتوصيفها فى الوقت الفعلي ستسمح بمراقبة شدة المرض ، وعلى وجه الخصوص الانتقال بين الأشكال الأكثر اعتدالًا والأكثر خطورة من أمراض اللثة .. وهذا لن يفيد صحة الأسنان فحسب ، بل يقلل أيضًا التكاليف واستيعاب المرضى الذين قد يكون علاج اللثة ، على المدى الطويل ، منقذًا للحياة ".. على المدى الطويل ، يتوقعون تطوير مسبار صغير بما يكفي لإدخاله في الفراغ بين اللثة والأسنان ، مما يسمح لأطباء الأسنان بتجميع السوائل من مناطق معينة في الفم ، وتحديد موقع الإصابة بدقة .

نصم /ه م غ

/أ.ش.أ/