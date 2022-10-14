الهند تستبعد إجراء محادثات مع باكستان على حساب سلامة أراضيها

صرحت وزيرة الدولة للشئون الخارجية الهندية " ميناكشى ليخى " اليوم / الخميس / بأنها تستبعد امكانية اجراء أى محادثات مع باكستان على حساب سلامة أراضى الهند .

جاء ذلك فى معرض تصريحات صحفية أدلت بها الوزيرة الهندية فيما يتعلق بهذا الشأن فى ختام مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة فى آسيا الذى تم عقده فى مدينة آستانا بكازاخستان.

وقالت الوزيرة الهندية " إننا نريد اقامة علاقات طيبة مع كافة جيراننا ، بما فيهم باكستان ، ولكن ذلك لن يكون على حساب سلامة أراضينا " .

وأشارت وزيرة الدولة للشئون الخارجية الهندية إلى أن مناطق جامو وكشمير ولاداخ جزء لايتجزأ من أراضى الهند وستظل كذلك، وأنه ليس من حق باكستان الادلاء بتعليق بشأن الشئون الداخلية الهندية ، وان استغلال مسئولين باكستانيين للمنتديات متعددة الأطراف لترويج دعاياتهم أمر لا يجانبه الصواب فقط بل انه ليس له مبرر أيضاً ، حسب وصفها .