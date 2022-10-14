استشهاد فلسطينيين وإصابة 6 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

أعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد فلسطينيين اثنين اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مداهمته جنين في شمال الضفة الغربية.

وذكرت المصادر أن قوات خاصة لجيش الاحتلال داهمت مدينة جنين ومخيمها واعتلت أسطح عدة عمارات تبعها اقتحام عشرات الآليات العسكرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع عشرات الشبان الفلسطينيين.

وأوضحت المصادر أن تلك القوات أطلقت الرصاص الحي بشكل مكثف ما أدى إلى استشهاد شابين وإصابة ستة آخرين بينهم طبيب بجروح خطيرة لدى محاولته إسعاف مصاب في ساحة مستشفى محلي، ومسعفان.

من جهة أخرى أعلنت مصادر محلية عن استشهاد شاب يبلغ (17 عامًا) من مخيم جنين، متأثراً بجروحه الخطيرة إثر إصابته بحروق بالغة لحظة اعتقاله من جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل شهر.

وبحسب المصادر فإن الفتى استشهد خلال تلقيه العلاج في مستشفى إسرائيلي وخضوعه لعملية جراحية بترت خلالها يده اليسرى، إثر معاناته من حروق شديدة وعميقة بنسبة 90% في جسده.