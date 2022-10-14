مدير بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة يكشف قيمة جوائز المركز الأول

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كشف الدكتور باسم تهامي مدير بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة تفاصيل النسخة السادسة من البطولة الدولية بعد غياب عامين بسبب فيروس كورونا، المقامة حاليا على صالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 13 وحتى 16 أكتوبر الجاري.

وتابع:" هناك لاعبين كبار يشاركوا في البطولة ولديهم تصنيف عالمي، بجانب محكمة من جنوب إفريقيا ومندوبه من الاتحاد الدولي وتشيد بالجو الرائع في مصر وترتيبات البطولة".

وواصل: "يتواجد الحكم المصري أحمد مشعل من الاتحاد الدولي أيضا رفقة مندوبه جنوب إفريقيا، وكل شيء على ما يرام، وهناك تفاعل وتناغم من اللجنة المنظمة".

وزاد: "حفل افتتاح البطولة كان مميز وبه فولكلور بسيط يوضح شكل الدولة المصرية، ونحافظ المحافظة على اسم ومكانة مصر الكبيرة".

وأكمل: "البطولة السنة المقبلة ستكون لها جوائز مالية أكبر، ومصر تنظمها كل عام وهي المستوى الأول، والنسخة المقبلة ستكون أعلى".

وأردف:" الجوائز المالية للمركز الأول 10 آلاف دولار وهناك زيارات للأهرامات بشكل فردي للاعبين بسبب كثرة المباريات".

وتشهد البطولة مشاركة 144 لاعب ولاعبة من 30 دولة وهم: "الجزائر - فرنسا - تايلاند - الكونغو - السعودية - إنجلترا - ألمانيا - نيجيريا - باكستان - مالطا - أستونيا - كازاخستان - أذربيجان - موريشيوس - بلغاريا - إيطاليا - ماليزيا - المجر - جنوب إفريقيا - البحرين - سلوفاكيا - اسكتلندا - اليونان - زامبيا - ميانمار - الهند - الأردن - أوغندا - سويسرا - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف".