رئيس مجلس النواب اللبناني يدعو لجلسة عامة الثلاثاء المقبل لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة عامة للمجلس النيابي صباح يوم الثلاثاء المقبل لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية.

ومن المقرر أن تنعقد جلسة عامة تشريعية عقب الانتخابات في ذات اليوم، وذلك لمناقشة عدد مشروعات القوانين وعلى رأسها مشروع قانون "السرية المصرفية" الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق هذا العام ورده رئيس الجمهورية اعتراضا على عدد من بنوده.

كما يناقش المجلس مشروع قانون متعلق بقرض مقدم من البنك الدولي للحكومة اللبنانية بقيمة 150 مليون دولار لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح.

وتأتي الجلسة التشريعية قبل يومين من الجلسة النيابية التي دعا لها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لتنعقد يوم /الخميس/ المقبل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد تعثر الانتخاب في الجلستين السابقتين.