«التوافق الوطني» والمبادرة السودانية للترتيبات الدستورية تعلنان رفضهما التسوية الثنائية السياسية

أكدا الحرية والتغيير (التوافق الوطني) والمبادرة السودانية للترتيبات الدستورية، رفضهما التام للتسوية الثنائية بين المجلس المركزي للحرية والتغيير والمكون العسكري.

وقالت في بيان صدر منذ قليل، اليوم، الجمعه، أن الحوار الوطني دون إقصاء إلا لحزب المؤتمر الوطني المحلول هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حل سياسى للأزمة السودانية، ومن ثم فإننا نؤكد رفضنا للممارسة السياسية علي الطريقة التي جرت بعد عام 2019 والتي أصبحت سبباً لصدور قرارات ٢٥ أكتوبر، كما رفضنا ما جرى بعد ذلك.

وأضاف البيان "نجدد تحذيرنا بأن إعادة إنتاج الأزمة سيسبب كوإرث تهدد بقاء كيان الدولة السودانية ويهدد تماسك النسيج الاجتماعى، كما يهدد السلام والاستقرار، كما نرفض استمرار هذا الوضع الذي يكتنفه الغموض بحكم غياب نظام تنفيذي في البلاد مما تسبب في الاضرار بمعاش الناس وأمنهم ومس سيادة البلاد".

وأضاف "بما أن الأزمة سياسية، فأن الحل السياسي المنشود لقوى الإعلان السياسى يجب أن يستند على توافق لإعلان أو ميثاق سياسى للالتزام بالتحول الديمقراطي وبناء حكومة مدنية والعمل علي إيجاد المشروع الوطني الجامع لتحقيق شعارات الثورة وأهدافها عبر نصوص دستورية حاكمة، تفتح الطريق لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، وينأى بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي ويقود لجيش واحد مهني وقومي، مع التأكيد على تنفيذ اتفاق السلام واستكماله وعقد المؤتمر الدستورى، كما يينص على التزام الحكومة الانتقالية بتكملة الإعداد للانتخابات وإجرائها فى الوقت المحدد، واستنادا على مشروع الإعلان السياسى الذى أعلناه و تم تسليمه للألية الثلاثية وأطراف الآلية الرباعية".

وأشار البيان إلى "نؤكد على موقفنا الثابت من اجراءات الحوار حسبما ورد فى الاعلان السياسى، وعليه، نعلن رفضنا التام للتسوية الثنائية بين الحرية والتغيير مجموعة (مركزي قحت) والمكون العسكرى أو آي تسوية ثنائية

كما أضاف البيان "مما لاشك فيه، أن ما يحدث في البلاد يضع ظلال سالبة على الوضع الدستورى لقومية القوات المسلحة وقيادتها و ضرورة وقوفها على مسافة واحدة من أطراف الأزمة، ويقدح فى مصداقية اعلانها الإبتعاد عن العمل السياسى". وأكد البيان أن الطريق الصحيح لتجاوز إطار التسوية إلى حل شامل يتطلب حوار "سودانى – سودانى" دون إقصاء لأحد ما عدا المؤتمر الوطني وبمنصة سودانية يتم تكوينها وفق آلية يتفق عليها الأطراف.

وأوضح "أن "دستور تسييرية المحامين لا يصلح أن يكون أساسا لعملية سياسية ذات مصداقية ولن يقود إلى حكومة كفاءات وطنية ومستقلة، وهو يمثل الجهة التى تبنته لا غير، ولا يرتكز علي إعلان سياسي صادر عن توافق معلن مما يجعله "مقطوع النسب" سياسياً وثورياً، ويعيد تجربة الإقصاء، وهو فى أحسن الأحوال ورقة من بين أوراق عديدة".

ونؤكد أننا ماضون لتكوين أكبر كتلة مدنية على أساس التوافق على اإعلان سياسى وتعديلات فى الوثيقة الدستورية الموقعة عام ٢٠١٩ بتعديل عام ٢٠٢٠ والمكتسبه لقانونيتها من الشرعية الثورية مع توسيع قاعدة المشاركة لكل قوى الثورة الحية المؤمنة بالانتقال الديمقراطي مع استبعاد المؤتمر الوطني المحلول،