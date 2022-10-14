إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق الواحات

أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة - الواحات، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بطريق القاهرة - الواحات، بالكيلو 35، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.



وتبين وقوع حادث بين سيارتين، الأولى أصيب بها شخصين، والثانية قيادة مهندس ميكانيكا 39 عاما، أصيب بكسر مضاعف بالساق اليسرى، نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، فيما قام رجال المرور برفع حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.