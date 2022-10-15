حرب أوكرانيا تتسبب في انقسام وزراء مالية مجموعة العشرين في واشنطن

انخرط وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لكبرى الاقتصادات في العالم في واشنطن في خلافات حادة بشأن عدد متنوع من القضايا، بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا؛ ما يعقد جهود تنسيق السياسات للتعامل مع المخاطر الآخذة في التصاعد على النمو العالمي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.



وقالت مصادر مطلعة إن كيفية التعامل مع مسألة الحرب أصبحت موضوعا للخلاف في اجتماع لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين التي تمثل 80% من الاقتصاد العالمي، وتضم الولايات المتحدة والصين وروسيا والسعودية، من بين دول أخرى.



وقالت المصادر إن دولا من بينها ألمانيا دفعت خلال جلسة مجموعة العشرين من أجل لهجة أقوى للتنديد بالحرب، لكن الاجتماع انفض دون التوصل لاتفاق.