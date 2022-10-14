 الإسكندرية: توقعات بسقوط أمطار خفيفة.. ورفع درجة الاستعداد - بوابة الشروق
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الإسكندرية: توقعات بسقوط أمطار خفيفة.. ورفع درجة الاستعداد

هدى الساعاتي:
نشر في: الجمعة 14 أكتوبر 2022 - 12:38 م | آخر تحديث: الجمعة 14 أكتوبر 2022 - 12:38 م

قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة علي أنحاء متفرقة بنسبة 30% ونشاط في الرياح، اليوم الجمعة، معلنا حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعدادات تحسبا لسقوط أمطار متوسطة وذلك طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأضاف نافع في تصريحات صحفية خاصة للشروق، أنه تم نشر سيارات الطوارىء والبدلات في المناطق الساخنة غرب المدينة، مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات والمحطات وأعمال رفع كفاءة السيارات والمعدات.

ولفت نافع إلى أن غرفة العمليات منتقدة طوال 24 ساعة، وتم نشر ٣ سيارات متمركزة بكل حي و١٠ سيارات بالطوارئ و٣ بدالات بالمعدات المركزية تكون جاهزة علي مدار ٢٤ ساعة يوميا للتعامل مع المواقف الطارئة.


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