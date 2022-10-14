بولندا تستقبل 6 ملايين و999 ألف لاجىء أوكراني حتى الآن

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الجمعة ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي إلى 6 ملايين و999 ألف شخص.

وأفادت الوكالة - حسبما ذكر (راديو بولندا) في نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأن بولندا استقبلت أمس الخميس نحو 25 ألف لاجيء من أوكرانيا، فيما ارتفع عدد من عادوا إلى أوكرانيا لأكثر من 2ر5 مليون شخص وذلك بعدما غادر نحو 20 ألف شخص أمس.

وكانت بولندا قد مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.