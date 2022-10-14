اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنقابات المهن الطبية

خالد سليم: "رفع الحراسة عن نقابة الصيادلة" غير مدرج على جدول الأعمال.. لكن سيتم إعلانا تضامننا

أعلن الدكتور خالد سليم نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية لاتحاد المهن الطبية المقرر انعقادها اليوم الجمعة.



وأوضح سليم ، في تصريحات خاصة لـ "الشروق"، أن النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية هو 300 طبيب من النقابات الطبية الأربعة، وتم اكتمالها، مشيرا إلى أن فعاليات الجمعية العمومية ستبدأ بعد قليل.



وذكر سليم، أن مطلب رفع الحراسة عن نقابة الصيادلة ليس موجود في جدول أعمال الجمعية ولكن سيتم التضامن مع الزملاء والمطالبة بذلك.



ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية: تقرير الأمين العام، تقرير أمين الصندوق عرض ميزانية عام 2019، الموازنة التقديرية لعام 2022، عرض أنشطة الاتحاد التى قام بها المجلس من 2020 إلى 2022، بالإضافة إلى مقترح زيادة معاش أعضاء اتحاد المهن الطبية، وأخر مستجدات قضية شركة الاتحاد للثروة الحيوانية، عدم تمويل الاتحاد للمشروعات الترفيهية من صندوق المعاشات، تشكيل مجلس أمناء استثمار لتحديد مجالات الاستثمار الآمنة، بالإضافة إلى وضع خطة استثمارية سنوية للاتحاد بقيم مالية تعرض على الجمعية العمومية العادية للاتحاد.



كما يضم جدول أعمال الجمعية العمومية، أيضا: التأكيد على أن تؤول أرباح أعضاء مجلس الاتحاد الممثلين بالشركات المساهم فيها لصندوق المعاشات مباشرة، عدم جواز تقاضى أحد أعضاء مجلس الاتحاد أو أعضاء مجالس النقابات الأربعة، أو من يرشحه الاتحاد، أجر عند توليهم أى مناصب بالشركات المساهم فيها الاتحاد، فضلا عن إلزام النقابات الأربعة بجدولة وسداد الاشتراكات المتأخرة والقروض والمديونيات لصالح الاتحاد، بما لا يقل عن 10% من فوائض ميزانياتها السنوية ولا يزيد عن 25% لحين اكتمال السداد.