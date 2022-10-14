ألمانيا: مستودعات الغاز الشبه ممتلئة «ليست كافية» للشتاء

ذكر كلاوس مولر رئيس الوكالة الألمانية الاتحادية للشبكات أن ملء مواقع تخزين الغاز الطبيعي في البلاد بنسبة 95 % ، قبل أكثر من أسبوعين من الموعد المقرر، سوف يساعد خلال الشتاء ولكن المخزون وحده "ليس كافيا".

وقال مولر في بيان عبر البريد الإلكتروني تلقت وكالة بلومبرج للأنباء نسخة منه "من ناحية الكم بشكل بحت ، فإن كميات الغاز في منشآت التخزين تكفي لنحو شهرين خلال شتاء بارد".

ولتجنب حالة طوارئ في الغاز في الشتاء، قال مولر إن ألمانيا بحاجة لزيادة واردات الغاز ويجب أن تظل الإمدادات في الدول المجاورة مستقرة ويجب أن يتراجع الاستهلاك بنسبة 20 % على الأقل.

وأضاف "يجب أن يكون مستوى التخزين في الأول من فبراير 40 % على الأقل. وذلك أولا لأن الطقس يمكن أن يصبح باردا للغاية في شباط/فبراير وأذار/مارس، وثانيا لأنه يجب أيضا إعادة ملء منشآت التخزين لشتاء 2023 – 2024 ".