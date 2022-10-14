تراجع معدل التضخم في فرنسا الشهر الماضي

تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين في فرنسا خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، بالتوافق مع تقديرات أولية.

وذكر مكتب الاحصاء الفرنسي أن تضخم أسعار المستهلكين تراجع إلى 6ر5% بالمئة في أيلول/سبتمبر مقابل 9ر5% في الشهر السابق عليه. وجاءت هذه النسبة متفقة مع تقديرات سابقة نشرت في 30 أيلول/سبتمبر.

وأضاف مكتب الاحصاء أن هذا التراجع في معدل التضخم يرجع أساسا إلى التباطؤ في ارتفاع تكاليف الخدمات وأسعار الوقود. وكانت أسعار الطاقة قد ارتفعت بنسبة 9ر17% سنويا في أيلول/سبتمبر مقابل 7ر22% في الشهر السابق عليه.

كما ارتفعت أسعار الخدمات بوتيرة أقل بلغت نسبتها 2ر3% في أيلول/سبتمبر مقابل زيادة نسبتها 9ر3% في آب/أغسطس.

وانخفض معدل التضخم المنسق في الاتحاد الأوروبي في أيلول/سبتمبر بنسبة 2ر6% مقابل 6ر6% في آب/أغسطس، بالاتفاق مع تقديرات سابقة.

ويتوقع البنك المركزي الفرنسي أن يصل معدل التضخم إلى 8ر5% في المتوسط هذا العام، وأن تتراوح نسبته ما بين 2ر4% و9ر6% خلال العام المقبل.