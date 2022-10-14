 عمرو أديب يروي قصة إقناعه صديقيه من أذربيجان بزيارة الساحل الشمالي: المياه تركواز يا باشا - بوابة الشروق
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عمرو أديب يروي قصة إقناعه صديقيه من أذربيجان بزيارة الساحل الشمالي: المياه تركواز يا باشا

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 14 أكتوبر 2022 - 11:20 م | آخر تحديث: الجمعة 14 أكتوبر 2022 - 11:20 م
روى الإعلامي عمرو أديب، كيف أقنع اثنين من أصدقائه من دولة أذربيجان لزيارة الساحل الشمالي.

وقال خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، إنه كان جالسا مع الصديقين وسألهما عن مكان قضائهما الإجازة فكان ردهما اليونان.

وأضاف أنه سألهما عن سبب عدم زيارة الساحل الشمالي، لكنهما أجاب بعدم معرفتهما بهذه المنطقة، فأطلعهما على صورها ما أثار ذهولهما.

وأشار أديب إلى أنه أقنع صديقيه باختيار الساحل الشمالي لقضاء الإجازة فيها، فخاطبهما: "المياه عندنا في الساحل الشمالي تركواز يا باشا والمياه على درجة حرارة الجسم".

ولفت إلى أن السياحة أصبحت بمثابة "الصناعة" التي يمكن أن تُدر دخلا كبيرا لدعم الاقتصاد.

ومن الملاحظ أن عمرو أديب يركز بوضوح على قطاع السياحة، ويرى أن مصر يجب أن تستقبل 30 مليون سائح سنويا.

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