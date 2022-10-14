الجيش الأوكراني يقصف مستودعا للذخيرة في مقاطعة بيلجورود الروسية

أفاد حاكم مقاطعة بيلجورود فياتشيلاف جلادكوف، بأن قوات الجيش الأوكراني دمرت مستودعا للذخيرة في مجمع " أكتيابرسك" في المقاطعة بقصف صاروخي.

وأضاف جلادكوف - حسبما افادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الخميس - أن رئيس إدارة المقاطعة فلاديمير بيرتسيف وممثلي الخدمات التشغيلية يتواجدون في مكان الحادث لإجلاء السكان.

يذكر أن الولايات المتحدة زودت كييف بأنظمة صواريخ "MLRS" بعيدة المدى وقد وصل حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة إلى 16.8 مليار دولار.

كما وتعهدت واشنطن بتخصيص حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 1.1 مليار دولار لنظام كييف تضم 18 منظومة جديدة لراجمات صواريخ "هيمارس" متعددة الإطلاق ومئات المركبات وعشرات الرادارات والأنظمة المضادة للمسيرات وغيرها.

وكذلك تعهد حلف الناتو والاتحاد الأوروبي بمضاعفة المساعدات العسكرية لنظام كييف مبررين ذلك بأن هزيمة نظام كييف تعني هزيمة حلف الناتو.



