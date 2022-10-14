توتال إنرجيز الفرنسية تواجه اتهامات ببيع وقود تستخدمه الطائرات العسكرية الروسية

تواجه شركة توتال إنرجيز الفرنسية للنفط دعوى جنائية فرنسية بتهمة المساعدة في جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا عن طريق تزويد الطائرات العسكرية الروسية بالوقود بشكل غير مباشر.

ويقول مقيمو الدعوة إن الوقود المستخدم في الطائرات العسكرية الروسية مصدره محطة تكرير في مدينة أومسك الروسية، وتحصل هذه المحطة على إمداداتها من حقل غاز تديره شركة تيرنفتجاز الروسية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه رغم أن شركة نوفاتيك الروسية للغاز تدير حاليا تيرنفتجاز بشكل كامل، كانت توتال إنرجينز لا تزال تمتلك حصة نسبتها 49% في تيرنفتجاز حتى أواخر آب/أغسطس الماضي، بعد أشهر من الغزو الروسي لأوكرانيا.

ونفت توتال انرجيز الاتهامات المنسوبة إليها، ووصف متحدث باسم الشركة الاتهامات بأنها "مشينة وتشهيرية"، مضيفا: "لقد أكدت الشركة أن شريكتها السابقة نوفاتيك ذكرت أن المنتجات التي يتم تكريرها في المحطة كان يتم تصديرها خارج روسيا حصريا". وأضافت توتال إنرجيز في بيان اليوم الجمعة أوردته وكالة بلومبرج: "والتالي فإنه من المستحيل أن يستخدم الجيش الروسي هذا الوقود في طائراته".