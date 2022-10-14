سفراء الاتحاد الأوروبي يوافقون على مهمة تدريب 15 ألف جندي أوكراني

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قال دبلوماسيون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع على مهمة تدريب عسكرية لنحو 15 ألف جندي بالقوات المسلحة الأوكرانية.