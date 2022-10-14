 سفراء الاتحاد الأوروبي يوافقون على مهمة تدريب 15 ألف جندي أوكراني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سفراء الاتحاد الأوروبي يوافقون على مهمة تدريب 15 ألف جندي أوكراني

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 14 أكتوبر 2022 - 11:06 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 أكتوبر 2022 - 11:06 ص

قال دبلوماسيون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع على مهمة تدريب عسكرية لنحو 15 ألف جندي بالقوات المسلحة الأوكرانية.


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