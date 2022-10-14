سفراء الاتحاد الأوروبي يوافقون على مهمة تدريب 15 ألف جندي أوكراني

قال دبلوماسيون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع على مهمة تدريب عسكرية لنحو 15 ألف جندي بالقوات المسلحة الأوكرانية.