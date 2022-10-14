«فيفا» لا يستبعد إنشاء صندوق تعويضات لعمال منشآت كأس العالم في قطر

لايستبعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إنشاء صندوق تعويضات للعمال الذين أصيبوا أو توفوا في مواقع البناء بالمنشآت الخاصة بكأس العالم المقبلة في قطر.

وتحدث ألاسدير بيل، نائب أمين عام فيفا، أمام مجلس أوروبا، المهتم بدعم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في أوروبا، في جلسة استماع اليوم الخميس بمدينة ستراسبورج الفرنسية، حيث قال: "من المهم أن نحاول بطريقة ما تعويض أي شخص تعرض لإصابة نتيجة العمل في منشآت كأس العالم".

وأكد بيل: "هذا شيء نحن مهتمون بإحراز تقدم فيه"، قبل أن يستدرك قائلا إن صندوق التعويضات هذا "ليس أبسط شيء يمكن تنفيذه لأنه يتطلب دراسة شاملة وهيكل واضح".

وتعرضت قطر لانتقادات لعدة سنوات بسبب معاملة العمال المهاجرين في البلاد.

ورفضت قطر تلك الانتقادات، وقالت أنها اتخذت حزمة من الإصلاحات، من بينها الإلغاء الرسمي لنظام الكفالة الذي كان يربط العمالة الوافدة بأصحاب العمل.

واشارت إلى أن معدلات الوفيات في مواقع الإنشاءات في قطر بما في ذلك مواقع إنشاءات كأس العالم ، مبالغ فيها.

كما أكدت مجموعة عمل تابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في أغسطس عام 2021 أن قطر سجلت تقدما في مجال حقوق العمال.

يذكر أن نهائيات كأس العالم لكرة القدم، التي تجرى لأول مرة في الوطن العربي، من المقرر أن تقام في الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2022.