 لابتزاز الأب.. السجن 15 عامًا لمتهمة بهتك عرض نجلها في الإسكندرية - بوابة الشروق
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لابتزاز الأب.. السجن 15 عامًا لمتهمة بهتك عرض نجلها في الإسكندرية

أرشيفية
أرشيفية
عصام عامر
نشر في: الجمعة 14 أكتوبر 2022 - 3:26 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 أكتوبر 2022 - 3:26 ص

عاقبت الدائرة رقم 28 بمحكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، "م.ع.م"، مدرسة، بالسجن لمدة 15 عامًا "غيابيًا"، وإلزامها بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامها بالتغرير بنجلها "ي.ن.ن"، طالب، وهتك عرضه، لابتزاز والدة، وذلك في القضية المُقيدة برقم 11656 لسنة 2022 جنايات محرم بك.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من الأجهزة الأمنية، يفيد ورود بلاغًا من والد طفل، يتهم والدته بهتك عرضه داخل الشقة محل سكنها، والكائنة في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات ضباط المباحث أن المتهمة، أوهمت المجني عليه بمعاناتها من مرض وعلاجه يتمثل في ممارسته الجنس معها حال كونها والدته، وصورت مقاطع فيديو لذلك وأرسلتها إلى والده مقابل الحصول على مبالغ مالية، وطلبت منه 30 ألف درهم إماراتي، بقصد ابتزاز وتهديده؛ بسبب خلافات بينهما.

وأضافت التحقيقات أنه وعلى إثر ذلك حررَ الأب محضرًا بقسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن الإسكندرية، وبعرضه على النيابة قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحق المتهمة حكمها المًقدم.

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