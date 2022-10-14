ثقافة المرأة تقيم اللقاء الثقافي «صحتك ثروتك» بنادى القاهرة الرياضي

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة من خلال الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة الدكتورة دينا هويدى اللقاء الثقافي "صحتك ثروتك" بنادي القاهرة الرياضي.

أدارت اللقاء شيرين فخر الدين، وشاركت فيه الدكتورة مها خليفة أخصائي التغذية العلاجية وعضو اللجنة (EASHTN) الجمعية المصرية للتغذية والصحة العلاجية.

من جانبها أوضحت هويدى أن هذا اللقاء يأتى ضمن أحدى الفعاليات الثقافية لنقل الفكر التوعوى والتثقيفى في المجتمع وخاصة المرأة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لمكافحة السمنة، حيث تحرص ثقافة المرأة على المشاركة في كافة المبادرات الرئاسية، كما قدمت نبذة عن نشاط الإدارة الذى يجوب كافة محافظات مصر بهدف تمكين المرأة اقتصادياً، موضحة أن ثقافة المرأة مهتمة بالمشاركة المجتمعية وتنمية الوعي الفكري والثقافي للمرأة المصرية باعتبارها نصف المجتمع وصناع النصف الآخر.

تحدثت الدكتورة مها خليفة عن كيفية تصميم نمط غذاء صحى للإنسان، كما أوضحت أن الجانب النفسي هو الجزء الرئيسي في النظام الغذائي الصحى لأنه يلعب دوراً هاماً في بناء جسم الإنسان، موضحة القواعد العامة عند تناول الغذاء وأسس التغذية الصحية السليمة كالتنوع في تناول الطعام وعدم الاكتفاء بنوع واحد في الوجبات الغذائية اليومية والإكثار من تناول الألياف والخضروات والفواكة، مع الحرص على تناول الألوان المختلفة من الطعام مثل اللون الأحمر كالطماطم والفراولة واللون الأسود كالبذجان واللون الأخضر كالخضار، كما تطرق بالحديث عن العادات الغذائية الخاطئة التى يمارسها ويتبعها معظم أفراد المجتمع، مشيرة إلى عدم وجود نظام غذائي واحد يتفق مع الناس كلها، ولكن يوجد نظام غذائي خاص بكل إنسان وقفاً للسن، الوزن، الطول والاحتياجات، وألقيت الضوء على الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم يومياً، كذلك أشارت إلى أن المرأة لها دور كبير ومؤثر في حياة الطفل من خلال أول ١٠٠٠ يوم من حياته بدءاً من الحمل حتى يبلغ عامين لأنها تكون المسؤولة الوحيدة عن نظامه الغذائي.

أعقب ذلك أفتتح معرض فنى من نتاج الورش الفنية الحرفية والتراثية التى تم تنفيذها تحت إشراف الإدارة.