في مزاد علني جرى مؤخرًا في بلدة صغيرة بولاية نيو مكسيكو الأمريكية، بيع بنطال جينز من ماركة ليفايز الشهيرة يصل عمره إلى 140 عاما تقريبًا، بـ87 ألف دولار، حسب تقرير نشرته سي إن إن الأمريكية.

وقال عالم الآثار زيب ستيفنسون- والذي عثر على البنطال-، لشبكة سي إن إن: "تم بيع الجينز مقابل 87 ألف دولار وهو أحد أعلى الأسعار التي تم دفعها على الإطلاق لزوج من الجينز".

وتابع ستيفنسون حديثه، قائلاً: "هذا الجينز نادر للغاية خاصة في هذه الحالة والحجم الباليين الرائعين"، مضيفاً أنه يدير متجرًا لإصلاح الجينز في لوس أنجلوس منذ ما يقرب من 3 عقود، لكنه لم يجد زوجًا مثل هذا إطلاقا".

وأشار ستيفنسون إلى أنه سمع لأول مرة عن الجينز منذ حوالي 5 سنوات عندما تم اكتشافه لأول مرة في الغرب الأمريكي بواسطة مايكل هاريس، الذي بحث في ما لا يقل عن 50 منجمًا مهجورًا لمدة 5 سنوات ولم يجد زوجًا من نفس النوعية، ولا يوجد سوى زوجين من الأزواج المتشابهة، لكن يتم الاحتفاظ بها في المتاحف وحساسة للغاية.

وأردف ستيفنسون أن هذا الزوج متين بشكل مدهش، ويمكنني بسهولة أن أتخيل جوني ديب أو جيسون موموا وهما يرتدونه.

وقال خبير الدينيم الكلاسيكي إيتون بريت لشبكة سي إن إن: "كنت أعلم أن هذا الجينز سيكون نقطة جذب كبيرة"، مشيرا إلى أنه يمارس هذا العمل منذ ربع قرن، ويبلغ متوسط ​​سعر الجينز الكلاسيكي حوالي 100 دولار، ولذا فإن العثور على زوج بهذه القيمة يكون مرة واحدة في العمر.

وأضاف إيتون، أنه لم يكن ينوي في الأصل بيع الجينز، ولهذا السبب طرحه مقابل هذا السعر الهائل لكنه قال إنه بالنظر إلى ندرتها، فإنه ليس من المستغرب أن يتم اقتناصها في مزاد، كما كان من الممتع للغاية أن نراهم يبيعون العروض الحية لمقدمي العروض على الأرض.