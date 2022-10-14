نوردكس الألمانية لتوربينات الرياح تعلن زيادة الطلبات في الربع الثالث

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أعلنت شركة نوردكس الألمانية لصناعة توربينات الرياح، عن زيادة الطلبات في الربع الثالث،ما أدى لارتفاع الأسهم في تعاملات اليوم الجمعة.

وفي حين كانت الطلبات أقل من العام الماضي، فأن متوسط سعر البيع كان أعلى.

وفي الربع الثالث، تلقت نوردكس طلبات بشأن 227 توربين رياح بإجمالي ناتج بمقدار 1441 ميجاواط، مقارنة بـ389 توربين رياح بإجمالي ناتج 1829 ميجاواط قبل عام.

وحقق متوسط سعر البيع باليورو لكل ميجاواط من الناتج زيادة كبيرة وصلت إلى 90ر0 مليون يورو لكل ميجاواط من 69ر0 مليون يورو لكل ميجاواط العام الماضي.

وباستثناء الأعمال الخدمية، قامت نوردكس بشكل عام بتوليد 4424 ميجاواط في التسعة أشهر الأولى، بتراجع من 4610 ميجاواط في العام الماضي.