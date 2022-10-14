انتخاب السويدي لوفين زعيما جديدا للاشتراكيين الديمقراطيين في أوروبا

انتخب حزب الاشتراكيين الديمقراطيين الأوروبيين رئيس الوزراء السويدي السابق ستيفان لوفين، زعيما جديدا للحزب في اقتراع أجري في برلين اليوم الجمعة.



وصوت ما مجموعه 255 مندوبا من أصل 262 مندوب لصالح لوفين، ، في خطوة ستبدله بالبلغاري سيرجي ستانيشيف بعد 11 عاما في المنصب.



وامتنع سبعة أعضاء عن التصويت ولم يصوتوا أحدا ضد القرار.



ويجمع حزب الاشتراكيين الديمقراطيين الأوروبيين الأحزاب الاشتراكية والاشتراكية الديمقراطية وحزب العمال والحزب الديمقراطي من جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والنرويج للنضال من أجل أوروبا أفضل وأكثر تقدمية، وفقا للموقع الإلكتروني للحزب.