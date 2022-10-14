أعلن الحساب الرسمي لنادي الزمالك، اليوم الجمعة، التعاقد مع يوسف حسن مهاجم منتخب الشباب، في إطار خطة تدعيمات الفريق الأبيض استعدادًا للموسم الجديد.

ويستعد نادي الزمالك للدفاع عن لقبه في مسابقة الدوري الممتاز بالموسم الجديد، والذي سينطلق يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر «فيسبوك»، فيديو ترويجي للصفقة عبر إظهار مهارات اللاعب في 30 ثانية، معلقًا عليه: "هداف يساعدنا في تحقيق أهدافنا!.. رحبوا معنا بلاعبنا الجديد يوسف حسن ."

وفي سياق متصل، يواجه نادي الزمالك نظيره فلامبو البوروندي، مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.