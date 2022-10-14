دانون الفرنسية للمنتجات الغذائية تبحث الانسحاب من قطاع الألبان في روسيا

أعلنت شركة دانون الفرنسية للمنتجات الغذائية أنها تسعى للعثور على مشتر لشركة الالبان التابعة لها في روسيا، في صفقة قد تترتب عليها خسائر بقيمة مليار يورو (978 مليون دولار).

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن دانون تمتلك أكبر علامة تجارية في مجال الألبان في روسيا، وتحمل اسم "بروستوكفاشينو"، وشكلت هذه الوحدة نحو 5% من إجمالي عائدات الشركة الفرنسية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.

وجمدت دانون استثماراتها في روسيا بعد إقدام موسكو على غزو أوكرانيا في شباط/فبراير الماضي، وهي الآن بصدد اتخاذ قرار أكثر حزما مع دخول الحرب شهرها الثامن. ورغم أن كثير من الشركات الغربية متعددة الجنسيات انسحبت من روسيا بعد نشوب الحرب، إلا أن شركات المواد الغذائية حافظت على استمرار بعض عملياتها في روسيا، باعتبار أن عليها التزاما أخلاقيا يتعلق بإطعام الشعب الروسي.

ومازالت شركة نستلة تصدر بعض منتجاتها إلى روسيا، مثل ألبان الأطفال، فيما لا تزال يونيليفر البريطانية المنافسة لها تدير مصانع في روسيا، بعد أن تعهدت بالاستمرار في بيع الاحتياجات الأساسية.

وتعتبر الشركة التي تعتزم دانون بيعها هي الأكبر لمنتجات الألبان في روسيا، وتضم 12 مصنعا ويعمل بها نحو 8 آلاف فرد. وكانت دانون قد دخلت الأسواق الروسية قبل ثلاثة عقود وتبوأت مكانتها الحالية بفضل الاستحواذ على شركة "يونيميلك" في عام 2020.