«تفتح الزهور» ينقذ قرية صينية من مشارف الفقر

تفتح الزهور في قرية ريفية سياحية تقع في أقصى شمال الصين ينقذها من الإفلاس، بعدما كان مزارعوها يعانون من الفقر سابقًا.



فوفقا لصحيفة "جابان توداي" يعيش أهالي قرية بيهونج الآن حياة وردية بسبب توافد السائحين الكبير بعد تفتح الزهور ذات الألوان البراقة والمختلفة، في القرية الواقعة في مدينة موهي بمقاطعة هيلونج جانج، إذ بدأو يعرض منازلهم ويأجرونها للسائحين المتدفقين على القرية، التي تقع في سلسلة جبال خينجان الكبرى.



وقال سائح يدعى تشانج، قاد سيارته من شنتشن بجنوب الصين للاستمتاع بالعطلة في بيهونج: "المناظر الهادئة والإقامة المريحة في الأراضي المشجرة تجعلني أشعر بالراحة".



ومع ذلك، منذ أكثر من عقد من الزمان، كافحت القرية لمواجهة الظروف البيئية القاسية، بما في ذلك الفيضانات خلال الصيف، والطقس شديد البرودة خلال الشتاء.



قال مزارع محلي يدعى تشانج تسوي هوا: "إن الطقس القاسي جعل من الصعب علينا كسب عيشنا، وكان هناك عدد قليل من الزوار في ذلك الوقت، حتى أن العديد من القرويين فكروا في الانتقال".



بدأت التغييرات المناخية في القرية منذ عام 2012، حيث تم إدخال عدد كبير من التدابير لمساعدة القرية على التخلص من الفقر، بما في ذلك تحسين البنية التحتية والسياسات المواتية لتعزيز قطاع السياحة المحلي.



ووفقا للصحيفة، أدت تنمية السياحة المحلية إلى تنشيط الاقتصاد تدريجياً وتحسين سبل العيش في قرية بيهونج بفضل الجهود الهائلة للتخفيف من حدة الفقر.



قال شي جيو، عمدة القرية: "نعتمد على مواردنا الطبيعية لجذب السياح، وقد جذبت المناظر الفريدة المسافرين من جميع أنحاء البلاد".