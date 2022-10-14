كييف: مقتل 423 طفلا وإصابة 810 منذ الغزو الروسي لأوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية أن إجمال 423 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 810 آخرين في البلاد، منذ بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية في الرابع والعشرين من شهر شباط/فبراير الماضي.

وجاء ذلك في بيان أصدره مكتب المدعي العام الأوكراني عبر تطبيق تليجرام، بحسب ما أوردته اليوم الجمعة وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وهذه البيانات ليست نهائية، حيث يتم التحقق منها داخل مناطق العمليات، والمناطق المحتلة مؤقتا، والتي تم تحريرها.

ونتيجة للهجمات الجوية والمدفعية، اليومية، من جانب روسيا، تضررت 2614مؤسسة تعليمية في أنحاء أوكرانيا، من بينها 313مؤسسة تم تدميرها بالكامل.